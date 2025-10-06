Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı suikasta ilişkin "Cinayeti, bir organize suç örgütünün beslediği husumet sonucu işlediği düşünülmektedir" açıklamasını yaptı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan avukat Serdar Öktem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Öktem, saldırı sonucu hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Suikast gündeme bomba gibi düşerken; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı suikasta ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yakalanan 6 şüpheliden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirtilirken, "Cinayeti, bir organize suç örgütünün beslediği husumet sonucu işlediği düşünülmektedir" denildi.

"ŞÜPHELİLER ARNAVUTKÖY'DE YAKALANDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Serdar Öktem cinayetiyle ilgili açıklaması 6/10/2025 (bugün) tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında,

Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir.

"SUÇ ÖRGÜTÜNÜN HUSUMETİ SONUCU İŞLENDİ"

İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur."

"DALTONLAR' EYLEM GERÇEKLEŞTİREBİLİR, ÖNLEM ALINSIN"

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 25 Ağustos tarihinde Bakırköy ve Şişli ilçe emniyet müdürlüklerine, bir şüphelinin Daltonlar Suç Örgütü'nün Öktem'e yönelik saldırı gerçekleştireceğini söylediği ve Öktem'in can güvenliği için tedbirlerin alınmasını yönünde yazı yazdığı ortaya çıktı.

Emniyetin gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı: "Şube Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan bir soruşturmayla ilgili Şube Müdürlüğümüzde alınan Şüpheli İfadesinde Avukat Serdar ÖKTEM isimli şahsa yönelik Daltonlar Suç Örgütü mensupları tarafından eylem gerçekleştirileceği yönünde beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan açık ve kapalı kaynak sorgulamalarında Ataköy'de evi ve Şişli'de ofisi bulunduğu anlaşılmış olup Serdar ÖKTEM isimli şahsa İlçe Emniyet Müdürlüğünüzce Can Güvenliği Tebliğinin yaptırılarak gerekli adli ve idari tedbirlerin aldırılması hususunu arz ederim."

'SUİKASTI DALTONLAR ÜSTLENDİ' İDDİASI

Ayrıca suikastı Daltonlar Suç Örgütü'nün üstlendiği iddia edildi. Suç örgütünün mensubu olduğu öne sürülen kişilerce yapıldığı iddia edilen bazı sosyal medya paylaşımlarında, geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Caner Kocer'in intikamının alındığının yazıldığı belirtildi. Kocer'in, örgütün üst düzey isimlerinden bir olduğu ileri sürülüyordu.