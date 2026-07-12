Beşiktaş'ta Trossard'ın transferi tamam! İşte ödenecek bonservis bedeli

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, transfer piyasasında büyük bir hamleye hazırlanıyor.

TROSSARD'DA MUTLU SON

Siyah-beyazlılar, Premier Lig devi Arsenal’de forma giyen Belçikalı hücum oyuncusu Leandro Trossard’ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, deneyimli futbolcunun menajeriyle İstanbul’da önemli bir zirve gerçekleştirdi. Son derece pozitif bir havada geçen bu görüşmede taraflar, 3+1 yıllık bir kontrat süresi üzerinde prensip anlaşmasına vardı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Haberde, siyah-beyazlıların 31 yaşındaki yıldızın bu transferinde kulübü Arsenal'e 20 milyon Euro bonservis ödeyeceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli sol kanat kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Arsenal'de tüm kulvalarda 50 maça çıktı ve 8 gol, 11 asistle oynadı.