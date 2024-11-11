Üye Girişi
Haberler

Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can'a ateş püskürdü

Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can'a ateş püskürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, Sibel Can'a tepki gösterdi. Kaya, "Çok merhametsiz biri. Şovunu yaptı, gitti" dedi.

Bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasının ardından Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı Veysi Ercan'ın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda başından yaralanan Mutlu Kaya, kendisine o dönem "veliahtım" diye seslenen Sibel Can'a tepki gösterdi.

Posta'nın sorularını yanıtlayan Kaya, ablasının da bir erkek tarafından öldürüldüğünü kaydederek, "Biz direneceğiz ve mücadelemizde iyi erkekler de yanımızda olacak. Şu anda maddi gücümüz yok, tedavim çok pahalı, kimseden para talep etmiyorum, yalnızca tedavimi üstlensinler yeter" dedi.

Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can'a ateş püskürdü

"ŞOVUNU YAPTI"

Mutlu Kaya'nın yarışmada yer aldığı dönemde Diyarbakır'a giden Sibel Can, Kaya'yı takımına katabilmek için çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Bu nedenle Sibel Can'ın o dönemde Mutlu Kaya'ya destek olduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Mutlu Kaya, "Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti. Bir kuruşluk yardımı yok." diye konuştu.

Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can'a ateş püskürdü

"KİMSE YARDIM ELİ UZATMADI"

Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi. Sibel Can aileye her türlü yardımı yaptı diye düşündü herkes sanırım, kimse yardım eli uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm. Ben kimsenin veliahtı falan değilim."

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü

Ev hapsi kararı ile serbest kalan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler

 Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik

Serdar Ortaç, neden gözaltına alındığını açıkladı
Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı

Ünlü fenomen bahis operasyonunda tutuklandı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Keşke evlatlık alsaydı seni.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır? 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca... Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu? Uzak Şehir oyuncuları kim? Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Çelik kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sergen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sergen Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Elif kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Çiçek kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sema kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sema Daşdemir kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Zeynep kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep Duru kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.