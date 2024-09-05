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'Köpek Velisi' hüngür hüngür ağladı! "Eğer ölürsem bunun sorumlusu sizsiniz" dedi

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Hayvanseverlerden topladığı bağışlarla at yarışı oynadığı iddia edilen Buket Özgünlü hakkında geçtiğimiz günlerde MASAK raporu hazırlanmıştı. Rapor üzerine 'Köpek Velisi' hesabıyla tanınan Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Videoda hüngür hüngür ağladığı görülen Özgünlü, "Her şeyden siz sorumlusunuz, başıma bir şey gelirse, eğer ölürsem bunun sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Başıboş sokak köpekleri için topladığı bağışlarla at yarışı oynadığı iddia edilen ve MASAK raporu ortaya çıkan Buket Özgünlü, sosyal medya hesabından ağladığı bir videoyu paylaştı. Özgünlü, "Ben hiçbir şey yapmadım" diyerek hüngür hüngür ağladığı videoda, "Masum olduğum halde beni rezil ettiniz, her şeyden siz sorumlusunuz, başıma bir şey gelirse, eğer ölürsem bunun sorumlusu sizsiniz" dedi.

Buket Özgünlü Boyacı'nın MASAK'ın incelemesinde derneğe gelen bağışlarla at yarışı oynadığı öğrenildi. Hakkında açılan davada duruşma savcısı, sanık Özgünlü Boyacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ancak ara kararını açıklayan hakim, Özgünlü'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Başıboş Köpekler İçin Topladığı Bağışlarla At Yarışı Oynayan Kadın

BUKET ÖZGÜNLÜ KİMDİR?

Ankara'da yaşayan ve 'Köpek velisi' kullanıcı ismiyle sosyal medyada tanınan Buket Özgünlü, 11 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başladıktan sonra 2019 yılında Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni kurdu. Farklı illerden getirilen engelli köpeklerin bakımını üstlenen Özgünlü, hayvanseverlerin desteğiyle boş varillerden yaptığı trenle engelli köpekleri gezdirdiği görüntülerle sosyal medyada gündem oldu. Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin bakımevinde bakılan 560 köpeğin 300'den fazlasının engeli bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Kurduğu dernek tarafından sokak köpekleri için bağışlar toplayan Buket Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., 9 Haziran 2024 tarihinde hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirdiği iddiasıyla 9 Haziran Pazar gecesi gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "Hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özgünlü 10 Haziran Pazartesi günü tutuklanırken, dernek çalışanı M.S.D. serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabı ve kurduğu dernek üzerinden zengin olduğu ortaya çıkan Buket Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından hakkında inceleme başlatıldı. Yakın zamanda Buket Özgünlü'ye ait MASAK raporu yayınlandı. Köpekleri sakat bırakarak para topladığı iddia edilen Özgünlü'nün, 9 daire ve 2 depo satın alıp 7 defa da estetik ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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