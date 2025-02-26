Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şoförü, "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesip aracın kapısını açmaya çalıştı. Öfkeli adam kapıyı açmayınca cama tükürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bir minibüs şoförü "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesti.
ÖNCE KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI, SONRA CAMINA TÜKÜRDÜ
Öfkeli şoför, aracın kapısını zorla açmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca aracın camına tükürdü.
O ANLAR KAMERADA
Panikleyen kadın sürücü, eşini arayarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.