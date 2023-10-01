Başakşehir'de Banu Parlak'ın Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı

Başakşehir'de, 2 şüphelinin silahla ateş ettiği güzellik merkezinde hasar meydana geldi.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı.

Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.

Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.