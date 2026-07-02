Alkollü Sürücünün Çarptığı Genç Kız Yoğun Bakımda

Başakşehir Bahçeşehir'de alkollü olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan araç, 24 yaşındaki kıza çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız yoğun bakıma alınırken, sürücü tutuklandı.

Kaza, 30 Haziran günü saat 22.55 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Posta Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen Barış A. (19) yönetimindeki 34 NPG 872 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki araçlara, ardından kaldırımda bekleyen Zahide Diyar Demirbaş'a (24) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisine devam edilen Demirbaş'ın yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Barış A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücünün serbest bırakılması üzerine aile, Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itiraz etmesinin ardından tekrar hakim karşısına çıkarılan Barış A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayı anlatan Zahide Diyar Demirbaş'ın teyzesi Eda Yıldırım, "Kapının önündeydik biz. Arabaya yönelirken yeğenim iki aracın arasındaydı. O gümbürtüyle koştuk. İki aracın arasında ezilerek kalmıştı. Kızım arabanın içindeydi. Her yerine camlar batmıştı. Yeğenim yerde kanlar içerisindeydi. Arabaları kucaklayarak çektik. Onu iki arabanın arasından o şekilde çıkardık. Sonrasında ambulans ve polisler geldi. Çarpan kişi tehditler savurdu. Çocuğumuz yoğun bakımda entübe olmuş haldeyken çocuğun serbest kaldığı haberi gelince sabah 05.00'e kadar adliyenin önünde durduk. Avukatlarımız geldi, bu süreci onlar takip ettiler. Avukatlarımız sayesindedir tekrar çocuğa tutuklama çıkardık. Şu an çocuk tutuklu fakat biz bunları yapmasaydık o çocuk dün elini kolunu sallayarak adliyeden çıktı. Bizim çocuğumuz entübe haldeyken ve polis kayıtlarının hiçbirinde uyuşturucu yok. Şu an ben adalet bekliyorum. Bu çocuğun en ağır cezaları almasını istiyorum. Bu çocuğa destek çıkan kim varsa hepsinin ceza almasını istiyorum. Çocuk hem alkollüydü hem de uyuşturucu almıştı. Yanında üç kız vardı, iki erkek vardı. Arabadan inen kızlar çığlık attılar. 'Sana bu kadar içme dedik' diye çığlık attılar ve bugün o kızlar da ortada yok. Hiçbirinin ifadesi alınmamış. Alkol testi yapılmış, 1,83 promil alkol çıkmış. O gece 20 tane kamera kaydı geldi. Şu anda hepsi bizim elimizde. Çocuk bütün gece Bahçeşehir'in içinde sağa sola savrularak arabayla geziyormuş. Zaten insanlar yayınlamışlar 'Bu araç kaza yapacak, insanların üzerine gidiyor' diyerek. Bizim 50 metrelik bir sokak aramız var. Orada 120 kilometre hızla gelip, çarpa çarpa arabaların arasında yeğenimi bıraktı" dedi.

Zahide Diyar Demirbaş'ın ablası Zilan Demirbaş ise, "Diyar nerede diye sağa sola bağırınca arkamı döndüğümde iki aracın arasında bacaklarının ezilmiş olduğunu, yüzünde ciddi anlamda kanamalar olduğunu ve kuzenimin ilk müdahaleyi yaptığını gördüm. Daha sonrasında ona çarpan kişinin ben kaçtığını düşündüm açıkçası. Çarpan kişi gelip benimle dalga geçer gibi 'Abla ben konuştum, durumu iyi, ölmedi, bir sıkıntı yok' dedi. Ben de oradan biri diye düşündüm ve konuştum. Daha sonrasında ablamın eşi oradakilere saldırınca 'Benim kardeşime kim vurdu?' diye, o çocuk 'Ben vurdum' dedi. Geri geri geldi, 'Ben vurdum' dedi. 'Siz benim kimin oğlu olduğumu bilmiyorsunuz' tarzında bize gözdağı vermeye başladı. Benim eniştem bunu duyunca orada hırpaladı. Ertesi gün kız kardeşimin yanındayken yoğun bakım ünitesinin önünde beklerken beni o günkü memur aradı. Savcının çocuk hakkında tutukluluk kararını işleyebilmesi için hastaneden bilgi almak için aramış ve ulaşamadığını belirtti. Ben hiçbir şey demedim. Direkt bilgiyi verdim. Kız kardeşimin hayati riski olduğunu söyledim. Tamam dedi. Savcı tutukluluk kararı verecek. Ben tekrardan şikayetçi olduğumu söyledim. Çocuk ilk başta serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla. Biz tabii buna itiraz ettik. Ben iki kere şikayetçi oldum. Hem olay esnasında tutanak tutulurken hem de kız kardeşimin durumunu öğrenmek için savcı talep ettiğinde memur arkadaşa söyledim. Kız kardeşimin mesanesinde ciddi anlamda yırtılma var, ayrıca iç kanama, akciğerin bir tarafı sönük, bir tarafı kan toplamış durumda. Bundan dolayı kız kardeşim entübe ediliyor" diye konuştu.

"Oradan en fazla 30 km ile geçilir, 100 ile geçmiş"

Sürücünün hız sırını aştığını belirten Zahide Diyar Demirbaş'ın yeğeni Mina Yıldırım, "Teyzemle birlikte dışardaydım. Sonra evimizin önüne geldik. Sonra bir anda ses geldi. Ben teyzemin orada yürüdüğünü bilmiyordum. Teyzem iki arabanın arasında yürüyüp telefonla konuşuyordu. Sonra ses geldi. Orada alkol alan adamlardan birisi geldi, benim çıkmama yardımcı oldu. Kapımı açtı. Bana çok bir şey olmadı zaten. Azıcık cam kırıkları geldi, onları çıkardık. Ondan sonra babamı falan aradım. Herkes geldi zaten. Çok fazla kişi vardı. Teyzem olduğunu anladık. Kanuni Hastanesi'ne getirdiler teyzemi. Sonrasında zaten çok büyük hasar aldı. Kalça kemiği, bacağı, kolu, kaburgası kırık. Mesanesi patladı. Akciğeri söndü, kan topladı. Kaza olan yol normalde zaten çok dar bir yol. Orası ara sokaklar, oradan en fazla 30 km ile geçilir, 100 ile geçmiş. İki tane de arabaya vurup öyle bize geldi. Eğer o arabalara vurmasaydı teyzem çok daha büyük hasar alırdı ve ben de hasar alırdım. Zaten arabanın içinde üç tane kız, bir de süren kişi vardı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve ardından Zahide Diyar Demirbaş'a çarptığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı