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Kadını tekme atarak bayılttı

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Kadını tekme atarak bayılttı
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Çin'de bir adam, sokakta tartıştığı kadına tekme attı. Başına aldığı tekmeyle yere yığılan kadın bayıldı. Saldırgan ise motosikletine binerek kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çin'de sokakta yürüyen bir kadın ile bir adam arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen saldırgan, kadının başına sert bir tekme attı. Aldığı darbenin şiddetiyle yere yığılan talihsiz kadın olay yerinde baygınlık geçirdi.

MOTOSİKLETİNE BİNİP KAÇTI

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, saldırganın yerde hareketsiz yatan kadına yardım etmek yerine motosikletine binerek hızla kaçtığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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