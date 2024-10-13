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Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

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Başakşehir'de bir alışveriş merkezi önünde gerçekleşen ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklama olayında yeni gelişmeler yaşandı. Polis, olayın organize bir şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerine 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi. Olayın organize bir şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerine polis, çalışmalarını sürdürüyor.

Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. maske takıp eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırmış, 3 kişinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansımıştı. Polis saldırının organize şekilde gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde dururken, gözaltına alınan zanlılardan birinin terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı belirlendi.

POLİS 4 ZANLI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Kayaşehir'deki AVM'nin önünde E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E'yi (14) bıçakla yaralayan ve Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan M.G. ile olay günü irtibat kuran yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

DEAŞ'A ÜYE OLMAKTAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden A.M, R.M. ve D.D, Kayabaşı Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alınırken, ilçede bir spor salonunda antrenör olarak çalışan R.M'nin, terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi. Olay günü zanlı A.M'den 1000 dolar alan M.G'nin parayı aynı gün annesi N.G'ye teslim ettiği, bir iş yerinden 3 gigabayt internet paketi satın aldığı ve bir saat sonra da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın organize gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duran polis, zanlılardan A.I.S'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

NE OLMUŞTU?

Olay, Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki M.G. Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı. Saldırıda yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E.'nin tedavileri sürüyor.

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

MEMOLLİ null:

ülkeyi terörist doldurdunuz.

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Alkurt:

Türk Halkını sindirmek korkutmak için mülteci veya diğerleri tarafından sistematik bir şekilde insanlarımıza saldırıyorlar. Almanya,da da beş miliyon göçmen var ama bu kadar olaylar yok.Cunku Almanya derhal sınır dışı ediyor ve çok haklilar

33
0
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VEFA:

Memleket yol geçen hanı, suçlular cenneti haline geldi. Vatandaşı koruma orduları korumuyor. Polis bile canından endişeyle olaya müdahalede yetersiz. Vatandaş Canıyla, malıyla baş başa. Ey bizi yönetenler uyanın ve utanın artık !...

14
0
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Mustafa Gül:

Alin size Arap din kardeşligi…araplar zere kadar türkleri sevmez. Türkiyede tehlike çok büyük.

1
0
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