Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Narkotik Tırını gezen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlatarak, uyarılarda bulundu. Vali alanda bulunan ve hıçkırarak ağlayan bebeği de yatıştırmaya çalıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 2 narkotik tırından biri, Bartın Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Narkotik polislerinin nezaretinde, öğrencilere, vatandaşlara uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili bilgiler verildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, askeri erkan ve kurum amirleri ve müdürleri ile birlikte Narkotik Tırını gezdi. Tırda Vali Arslan ve beraberindekilere uyuşturucu madde kullanan bireylerin nasıl anlaşılabileceği, zararlar ve yapılması gerekenler gibi konularda detaylı bilgiler verildi. Anlatılanları dikkatle dinleyen Arslan, tırda bulunan öğrencilere de anlatılanları iyi dinlemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Uyuşturucu madde kullananların zararını kendi gördüğünü de belirten Arslan, "Uyuşturucu madde gibi bağımlılıklardan korunmak için anlatılanları iyi dinlemek lazım. İlk başta kullanıldığında o dopamin denen mutluluk hormonu, bir süre sonra hiç bir şekilde yükselmiyor. Sabit kalıyor ama o sırada bağımlı hale gelmiş oluyor kullanan kişi. Kendisine ve topluma zarar veriyor. Onun için çok dikkatli dinleyin, öğrenin ve kendinizi koruyun bu tehlikelerden" diyerek öğrencileri uyardı.

Narkotik polisleri tarafından Vali Arslan'a yapılan sunumda ise, "Ailelerin çocuklarını uyuşturucu madde kullanıyorsa nasıl tespit edeceğini, gençlerin de kendilerini koruyabilmeleri için bağımlı arkadaşlarını nasıl anlayacağını anlatıyoruz. En iyi narkotik Polisi Anne" projesinin ismi de bizim yapmış olduğumuz anket çalışmalarından geliyor. 77 soruluk bir anketimiz var bağımlılara yönelik. Bizim onlara sorduğumuz soru 'madde kullandığınızı ilk kim anladı' oluyor. Yüzde 92 oranında ise cevap 'anne' oldu. Annenin de anlaması 18 ayı buluyor. Bizim için çok uzun bir süre ve ciddi bir zaman kaybı" ifadelerini kullandı. narkotik polisler, sunumda uyuşturucu kullanmaya başlayanların nasıl anlaşılacağı konusunda ise, "Bağımlı kişi çok para harcar. Etrafından sık sık borç paralara talep ediyor. Değerli eşyalarını satmaya başlıyor. Arkadaş ortamındaki değerli eşyalar kaybolmaya başlıyorsa bizim için birinci işaret. Bu kişinin yeme içme alışkanlığı bozuluyor. Sevdiği yemeğe ilgisiz davranıyor. Hızlı ve ciddi bir kilo kaybı gözleniyor. Kişinin alışkanlıkları değişiyor. Özellikle uyarıcı sınıfındaki bir madde alan kişi, 2 gün boyunca hiç uyumaz. Sonrasında bünyesi yorgun düşeceği için 18 saati bulan bir uyku durumu var. Bu da ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ilk nokta" ifadelerine yer verdi.

Program narkotik tırı önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi

Kadın vali, ağlayan bebeği yatıştırmaya çalıştı

Vali Arslan, ağlayan Tırın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'ndan makam aracına doğru yürüyen Vali Arslan ve beraberindeki protokol, alanda hıçkırarak ağlayan bebek sesini duyması üzerine ise meydanın o kısmına doğru hareket etti. Bir kadının bebeği sakinleştirmeye çalıştığını gören Vali Arslan, kadına bebeğin neden ağladığını sordu. Çabasına rağmen bebeği susturamayan kadın ise, bebeğin yakını olduğunu, annesinin ise markete gitmesi sebebiyle ağladığını söyledi. Kısa bir süre bebeği yatıştırmaya çalışan Vali Arslan, başarısız olunca aracın bulunduğu yöne giderek, alandan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı