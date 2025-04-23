Bartın'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bartın'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kutlamalarda bir öğrenci elindeki davul ile şov yaptı.

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni ile başlayan kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı. Atatürk Stadyumumda gerçekleşen etkinliklere Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve berberindeki il protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Arslan'ın öğrenci ve ailelerinin bayramını kutlaması ile start alan etkinlikte, anaokulundan ortaokula kadar farklı yaş gruplarındaki öğrenciler, marifetlerini sergiledi. Halk oyunları oynanıp, şiirlerin okunduğu programda bir öğrenci davul çaldı. Davul ile şov yapan öğrenci ve halay çeken arakadaşları, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Çuval ve yumurta yarışlarının yapıldığı program zaman zaman izleyicileri güldürdü. Program 23 Nisan nedeniyle düşenlenen, kompozisyon, şiir gibi yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - BARTIN