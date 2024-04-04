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Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatmakla suçlanan Polat Ailesi'nin tutukluluklarına devam kararı verildi

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 8 sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, kaçma şüphesinden dolayı sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi.

23 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ

Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenmişti.

Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatmakla suçlanan Polat Ailesi'nin tutukluluklarına devam kararı verildi

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatmakla suçlanan Polat Ailesi'nin tutukluluklarına devam kararı verildi

KAÇMA KUŞKUSU

Dilan ve Engin Polat'ın avukatı sanıkların tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar verdi. Mahkeme kararda sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kaldığı sürenin bu süreye oranı, dosyadaki kanıt durumu ve kaçma kuşkusu olduğunu belirtti.

Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatmakla suçlanan Polat Ailesi'nin tutukluluklarına devam kararı verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Engin Polat Dilan Polat Suç Hukuk 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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