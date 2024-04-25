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Banu Parlak'ın mekanının kurşunlatılmasında azmettirici olarak suçlanan Polat çifti bugün hakim karşısına çıkacak

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Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirmekle yargılanan ve 8 yıl hapisleri istenen Dilan Polat, Engin Polat ile Sezgin Polat bugün hakim karşısına çıkacak. Parlak da 11 sanığın yargılanacağı dava için erken saatte adliyeye geldi.

Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat, bugün Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili görülecek davada hakim karşısına çıkacak.

BANU PARLAK ADLİYEDE

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Banu Parlak dava için Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Olaya ilişkin 11 sanıklı dava bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

Banu Parlak'ın mekanının kurşunlatılmasında azmettirici olarak suçlanan Polat çifti bugün hakim karşısına çıkacak

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtildi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti. Sana bu prim fazla bile. Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra" şeklinde yaptığı açıklamayla Parlak'a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi.

DALTONLAR ÇETESİYLE İLETİŞİME GEÇTİLER

Bu mesajdan kısa bir süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla, Engin Polat, Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan ülkesindeki bağlantılarıyla kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu kaydedildi.

Banu Parlak'ın mekanının kurşunlatılmasında azmettirici olarak suçlanan Polat çifti bugün hakim karşısına çıkacak

8 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede şüpheliler Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batin Can Gökdemir'in hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, belirtildi. Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

Banu Parlak'ın mekanının kurşunlatılmasında azmettirici olarak suçlanan Polat çifti bugün hakim karşısına çıkacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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