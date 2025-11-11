Haberler

Utanç tablosu Türkiye'den! İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! İnekler susuzluktan boruları yaladı
Güncelleme:
Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında demirleyen Spiridon-II isimli gemi yem, saman ve su takviyesi için Bandırma Çelebi limanına yanaştığında endişe verici görüntüler kaydedildi.

  • Spiridon-II isimli gemi 22 Ekim 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı'na 2 bin 901 damızlık büyükbaş hayvan getirdi.
  • Gemide bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı ve ölü ineklerin güvertede torbalarda bulunduğu iddia edildi.
  • Geminin tahliyesine karantina ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle izin verilmedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında demirleyen ve Uruguay'dan Türkiye'ye damızlık büyükbaş hayvan taşıyan Spiridon-II isimli gemide kaydedilen görüntüler endişe yarattı. Gemide bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı, ölü ineklerin ise güvertede torbalara konulduğu iddia edildi.

DÜN YEM VE SU YÜKLEMESİ YAPILDI

Uruguay'dan Türkiye'ye damızlık büyükbaş hayvan taşıyan gemiye dün saman, yem ve su yüklemesi yapıldı. Ancak bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı, güverte üzerinde bulunan beyaz torbalarda ölü ineklerin bulunduğu iddia edildi.

Bandırma'da Hayvan Refahı Krizi: Gemideki Hayvanlar Tehlikede

GEMİDEN YAYILAN KÖTÜ KOKU İSYAN ETTİRDİ

Açık kaynaklarda varış limanı olarak Bandırma Limanı görünen gemide yaşanan bu durum, hayvan refahı ve sağlık şartları konusunda ciddi soru işaretlerine neden oldu. Bandırma açıklarında demirli gemiden yayılan yoğun kötü koku ve sinek istilası, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bandırma'da Hayvan Refahı Krizi: Gemideki Hayvanlar Tehlikede

GEMİ GÜNLERDİR LİMANDA

Vatandaşlar, hayvanların uzun süredir kapalı şartlarda tutulduğunu belirterek, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istedi. Bölge sakinleri, "Gemi günlerdir burada bekliyor, kokudan durulmuyor. Hayvanların hali içler acısı" diyerek duruma tepki gösterdi.

Yetkililerden, hayvanların sağlık durumu, karantina süreci ve ölümlerle ilgili iddialar hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Bandırma'da Hayvan Refahı Krizi: Gemideki Hayvanlar Tehlikede

22 EKİM'DEN BU YANA LİMANDA BEKLİYOR

Öte yandan, Spiridon-II isimli gemi 22 Ekim 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı'na gelmiş, beraberinde 2 bin 901 adet damızlık büyükbaş hayvan getirmişti. Karantina ve tahliye sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiaları nedeniyle geminin tahliyesine izin verilmemiş, süreç giderek krize dönüşmüştü.

Yaşanan krizin uzaması nedeniyle 14 farklı alıcı firma mağduriyet yaşarken, şirket sahipleri sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarılilianne grace:

Kendi hayvanlarımıza ne oldu da uruguay dan inek getiriyoruz ???? Şap virüsünü kendi hayvanlarımıza kim verdi ???? yerli ve milliiiiiiii diyenlere soruyorum

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

yerli üretim olmazsa daha çok ithalat yaparsınız

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıugur karakaya:

Niye bekliyo hayvanlar yazık değil mi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ışıklı:

Yerli üretim bitecek gibi yem fiyatlari yüksek süt maliyetleri karşılamıyor maliyetler afaki derede yükseldi buda hayvancılığa palta vuruyo Devlet hayvancıliga önem verse Devletin yonetenlerde et süt tüketmeyecekmi Saraya etler nerden gelecek halkını dusunmezsse hollandadan sipariş gecerle artik Çalışani çiftçiyi emekliyi kim dusunecek İmraliyi demirtasi dusunecekleri kadar milletini ekonomiyi dusunseler....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilirkişi:

Üretim artmadan planlama olmadan herkes 5 çocuk yapsın düzelir. Bu gemiden 5-10 tane gelir tam güzel olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
