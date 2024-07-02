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"Bana çarptı" dedi, çarpan kendisi çıktı! Sürücünün yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı

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Antalya'da bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazada yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden 100 metre uzaklıkta duran minibüsün de kazaya karıştığını belirledi. Ürdünlü sürücü, devrilen ticari aracın kendi aracına çarpıp devrildiğini iddia etti ancak gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı.

Antalya'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardındaki gerçek güvenlik kameraları sayesinde ortaya çıktı. "Önce benim aracıma çarptı, ardından devrildi" diye ifade veren sürücünün, kazaya neden olduğu belirlendi.

BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ahmet Özge Taniş'in kullandığı hafif ticari araç Manavgat Çevreyolunda Yemişli Mesire alanını geçtikten sonra yolun sağındaki bariyerlere çarparak devrildi.

'Bana çarptı' dedi, çarpan kendisi çıktı! Sürücünün yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı

YAN YATAN OTOMOBİLDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Yan yatan otomobilin sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılırken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'Bana çarptı' dedi, çarpan kendisi çıktı! Sürücünün yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı

"ÖNCE BENİM ARACIMA ÇARPTI ARDINDAN DEVRİLDİ"

Kazanın ardından olay yerinden 100 metre uzaklıkta duran Ürdün vatandaşı Nooreddınakh Hamdan'ın kullandığı aracın da kazaya karıştığı belirlendi. Araç sürücüsü kaza yapan aracın önce kendi kullandığı araca çarptığını, ardından devrildiğini iddia etti.

'Bana çarptı' dedi, çarpan kendisi çıktı! Sürücünün yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı

KAZA YAPMASINA KENDİSİ NEDEN OLMUŞ

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, Ürdünlü sürücünün kullandığı aracın devrilen araca çarparak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine ve kaza yapmasına neden olduğu belirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat trafik 3.Sayfa Haberler

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