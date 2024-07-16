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İzmir, Balıkesir ve Adıyaman'da yangın alarmı! İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti

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İzmir ve Balıkesir'de ormanlık alanda, Adıyaman'da ise otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale başlattı. İstanbul Bakırköy'de D-100 kara yolu kenarındaki yeşillik alanda çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Bergama ilçesi ve Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda, Adıyaman'ın Ahmet Hoca köyü civarında ise otluk alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İzmir, İstanbul, Balıkesir ve Adıyaman'dan peş peşe orman yangını haberleri geldi. İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki yangın söndürülürken diğer illerdeki yangınları söndürmek için zamana karşı yarış başladı.

İzmir, Balıkesir ve Adıyaman'da yangın alarmı! İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti

BERGAMA'DAKİ YANGIN SAATLERDİR DEVAM EDİYOR

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir, Balıkesir ve Adıyaman'da yangın alarmı! İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışma sürüyor.

İzmir, Balıkesir ve Adıyaman'da yangın alarmı! İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 uçak, 1 helikopter, 4 dozer, 34 iş makinesi ve 110 personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir, Balıkesir ve Adıyaman'da yangın alarmı! İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti

ADIYAMAN'DA OTLUK ALANDA YANGIN

Adıyaman'da Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede geniş alana yayılan ve bahçelik alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir, Balıkesir ve Adıyaman'da yangın alarmı! İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti

ATATÜRK HAVALİMANI CİVARINDA KORKUTAN YANGIN

Bakırköy'de D-100 kara yolu kenarındaki yeşillik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kara yolu kenarındaki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Atatürk Havalimanı kargo bölümündeki yeşillik alana da sıçradı. Yangın dolayısıyla yan yolun Topkapı istikameti trafiğe kapandı.

İzmir, Balıkesir ve Adıyaman'da yangın alarmı! İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmalarının ardından yan yolun Topkapı istikameti trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Balıkesir Bakırköy İstanbul Adıyaman İtfaiye İzmir Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Haberler

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