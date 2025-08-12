Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı, müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
DEPREMDE YIKILAN BİNA SAHİBİ TUTUKLANDI
Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlığın karşısında bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi. Bina sahibi tutuklanırken, müteahhidi ise konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı.
SINDIRGA'DA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.