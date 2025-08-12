Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar

Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı, müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı.

DEPREMDE YIKILAN BİNA SAHİBİ TUTUKLANDI

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlığın karşısında bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi. Bina sahibi tutuklanırken, müteahhidi ise konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar

SINDIRGA'DA 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yorumlar (8)

Haber Yorumları62km9g8z28:

neden sadece mutait ve bina sahibi tutuklaniyor, neden o binaya yapi iznini veren kisiler tutuklanmiyor, onlar izin vermeseler kimse bisey yapamaz yaptiramaz

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan ÇINAR:

senin dediğin bu ülkede olmaz maalesef.

yanıt28
yanıt1
Haber YorumlarıHaluk Kartal:

Çok bilmişler devleti karalasin diye tutuklanmiyor.kolon kesilmiş deniliyo sen nerde devlet diyosun.illa bı siyaset yapacaksınız.bina 90 Latin ecevite karalama yapın çok bilmkişler sizi.

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıKainat dan Önce Hep Yoklukmuş ve Sessizmiş:

Deprem e karşı savaş a gidilmez. Tek katlı evden daha yüksek ev yapılmamalı. Depremlere karşı hiç bir savaş kazanılamaz. Tek katlı evlerin bile tavanı ve çatılarï hafif olmalı. duvarlarıda.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMAVİ.blue. YEŞİL.:

japonyada 40 katlı binalar bile üstün teknoloji ile depreme karşı savaşı kazanıyor. bırakın bu hurafe leri.. bizde ise,hırsız ahlaksız dolandırıcı üçkağıtçı vicdansız kansız ve hainler yüzünden binalar yıkılır

yanıt8
yanıt0
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
