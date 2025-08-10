Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir dahil birçok ilde hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre, Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup, deprem İzmir'de de hissedilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerin yer verdi. - İZMİR