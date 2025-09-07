Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7.72 kilometre.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Afad'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.72 kilometre olarak kaydedildi. Deprem İzmir dahil birçok ilde hissedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaragücü'nde işler yolunda gitmiyor! Mahalle kasabına 8 milyon TL borç

Süper Lig'in çınarına şok! Mahalle kasabına 8 milyon TL borçları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.