Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Afad'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.72 kilometre olarak kaydedildi. Deprem İzmir dahil birçok ilde hissedildi. - İZMİR