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Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Operasyonda 100 gram Metanfetamin maddesi, 3 gram kubar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 23 bin 200 lira para ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen İlçesi, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Yapılan aramada 100 gram Metanfetamin maddesi, 3 gram kubar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 23 bin 200 lira para ee geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Balıkesir Gönen Polisiye Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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