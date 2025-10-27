Haberler

Balıkesir'den korkutan görüntüler! Yıkılan binalar var

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler gelmeye başladı. Bölgede bazı binaların yıkıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos'taki depremde hasar aldığı için boşaltılan 3 bina ile 1 dükkanın yıkıldığını can kaybının olmadığını açıkladı.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Depremde 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı, can kaybı olmadı.
  • Deprem İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen deprem Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli'de de hissedilirken; vatandaşlar büyük panik yaşadı.

ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

6.1'lik depremin ardından saat 23.04'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 derinliği 7 kilometre olarak açıkladı.

YIKILAN BİNALAR VAR

Balıkesir'de ve çevre kentlerde büyük panik yaratan deprem nedeniyle yıkılan binaların olduğu bildirildi. Enkaza ilişkin görüntüler de geldi.

BAKAN YERLİKAYA: 3 BİNA VE 1 DÜKKAN YIKILDI

Bölgeden yıkılan binalar olduğu yönünde bilgiler gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos'taki depremde hasar aldığı için boşaltılan 3 bina ile 1 dükkanın yıkıldığını can kaybının olmadığını açıkladı.

"BİRKAÇ NOKTADA YIKIM VAR"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da 3 boş binanın yıkıldığını açıkladı. Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ise ilçedeki saha tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken; 29 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

ölüm heran gelebilir Tövbe edin herşeye hazırlıklı olun Allaha sığının başka kimsemiz yok çünkü

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Türk:

bos binalar onceki depremde bosaltilmis

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Böyle bir deprem ülkesinde halen bina dikiyorlar maks 3 kat yeni bina bile düzenli 3 senede bir depreme dayanmaz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
