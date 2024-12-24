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Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından binadan geriye demir ve moloz yığını kaldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın tavanı çöktü, yangın çıktı.

Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Patlamada 8'i kadın, 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazesi de Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, AFAD tarafından aileler için çadır kuruldu.

Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir başsavcı vekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı ile soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.

Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi

3 BAKAN BÖLGEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi

FABRİKADA DAHA ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın, 6 işçinin hafif yaralandığı patlamanın, güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi

"YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ SÖYLENİYOR"

Söz konusu fabrikanın eski üretim sorumlusu Ali İhsan Elmacı, "Patlayıcı maddelerin bulunduğu hassas bir bölüm. O nedenle olayın henüz neden meydana geldiğini bilemeyiz. Yıldırım düştüğü söyleniyor ama güvenlik önlemleri de sıkı olan bir bölümdür. Fabrika, Faraday kafesi ile kaplı. Üretim bandında 7-8 makine var. Birbirine bağımlı çalışır. Çalışma başladığında herkes aynı anda çalışmaya başlar" dedi.

Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi

GERİYE DEMİR VE MOLOZ YIĞINLARI KALDI

Öte yandan patlamanın yaşandığı binadan geriye moloz ve demir yığını kaldı. İtfaiye ekiplerinin bina çevresindeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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