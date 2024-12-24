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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 3 Yaralı

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mühimmat fabrikasındaki patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Olayda sabotaj ihtimali olmadığı bildirildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu : 12 kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mühimmat fabrikasındaki patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayda sabotaj ihtimali bulunmadığını kaydeden Vali Ustaoğlu, vefat edenleri alandan çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Merkez Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında 08.25 sıralarında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası yangın çıktı. Bin dönüm alana kurulu fabrikadaki patlama sonrası 12 çalışan hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı. Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluşturup fabrikaya kimseyi yaklaştırmadılar

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayda sabotaj ihtimali olmadığını, vefat edenleri alandan çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bin dönümlük alanda kurulan fabrikanın patlama dışındaki tesislerinde herhangi ağır bir hasar bulunmadığı öğrenildi. 12 işçinin kimlikleri yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

Adalet Bakanlığı da patlamayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Yaralı 3 işçinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da patlamanın sebebinin henüz belli olmadığını açıkladı

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - 3.Sayfa
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