Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kamyonun yol kenarına park ettiği sırada otomobilin arkadan çarpması sonucu yaşanan kaza, karayolu trafiğini etkiledi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk'tan Bandırma istikametine giden 17 AFA 295 plakalı kamyon sürücüsü Bekir Kurt (50) Ümiteli Mahallesi mevkisinde brandanın açıldığını görünce yolun sağına aracını park edip brandayı düzeltmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra aynı istikamette seyir halinde olan 16 ANK 60 plakalı otomobilin sürücüsü kamyonu fark etmeyince, yolun sağ şeridinde duraklamış halde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İbrahim Çetin (49), Yılmaz Aydın (32) ve kamyon sürücüsü Bekir Kurt (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan otomobil yolcusu İbrahim İnal (44), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle Balıkesir-Bandırma Devlet Karayolu'nun Bandırma istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Susurluk yönünden tek şerit olarak sağlandı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek tahkikat başlatıldı.

Kazanın ardından bölgede jandarma ve trafik ekipleri güvenlik önlemi alırken, araçlar olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yoldan kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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