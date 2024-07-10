Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek, yangını kontrol altına aldılar.

Dursunbey'e bağlı kırsal Beyce Mahallesi'nde arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter, 4 uçak, 2 dozer olmak üzere 33 araç ve 60 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dursunbey Balıkesir Ormana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title