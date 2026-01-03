Elif Kumal'ın kaybolduğu saatlere dair dikkat çeken ayrıntılar

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'dan haber alınamayalı 7 gün oldu. Arama çalışmaları sürerken, Elif Kumal'ın kaybolduğu gece bölgede kamp yapan gençler yaşananları anlattı.

Gençler, Cumartesi akşamı göletin alt tarafında, Elif Kumal'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede 5 arkadaş kamp yaptıklarını belirtti. Kamp yapan gençlerden biri o gece yaşananları şu ifadelerle aktardı:

"O akşam Cumartesi akşamı, biraz daha ileride, göletin alt tarafında 5 arkadaş kamp yapıyorduk. Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri sweat ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti.

Bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine 'Of aga ya, of' diyerek geri döndü ve uzaklaştı. Ardından 15-20 dakika sonra sarı farlı bir arabanın, göletin bizim yanımızdan geçmeden Yukarıyapıcı yoluna doğru gittiğini gördüm. Onun arkasından yine 15-20 dakika sonra beyaz bir araç geldi. Farlı, off-road donanımlı bir araçtı.

O da yanımızdan geçti ve yine 15-20 dakika Yukarıyapıcı yoluna doğru gitti. Orada biraz dolandıktan sonra geri geldi, tekrar yanımızdan geçip gitti. Yani olay bundan ibaret."

Kamp yapan gençler, olayın ertesi günü bir kadın şahsın kaybolduğunu öğrendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ertesi gün, kız arkadaşının kaybolduğunu ve böyle bir olayın yaşandığını öğrendik. Yani bize gelip 'kız arkadaşım kayboldu' ya da buna benzer bir şey söylemedi. Biz bir kadın şahsın kayıp olduğunu bilseydik, olay anında da zaten çıkardık."

Gençler, kendilerine kayıp ihbarı yapılmadığını da dile getirdi:

"Çift araçla gelmiştik. Bize bir şahsın kayıp olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Koşarak geldiği için bu kadar uzaktan geldiğini de düşünmedik. Şu an bulunduğumuz yer onların kamp alanı. Bizim kamp yaptığımız yer buraya yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede. Koşarak geldiği için çok acil bir durum olduğunu da açıkçası düşünmedik. Sonuçta o saatte birinin koşması çok makul gelmedi."

"İlginç olaylar. Biz de çok net bir fikre sahip değiliz. Yaşananlar bunlar. Talihsiz bir olay."

Öte yandan Elif Kumal'ın kaybolmasının 7'nci gününde, arama çalışmaları AFAD koordinesinde jandarma, polis, su altı arama ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla devam ediyor. Gölet ve çevresinde karadan, havadan ve su altından arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor. - BALIKESİR