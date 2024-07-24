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Balıkesir'de Çete Operasyonu: 43 Kişi Gözaltına Alındı

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Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Balıkesir İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen KUYU-12 operasyonunda silahlı örgüt kurmak, tefecilik, kara para aklama, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işleyen çeteye yapılan operasyonda çete liderleri dahil 43 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı, Balıkesir İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen KUYU-12 operasyonunda silahlı örgüt kurmak, tefecilik, kara para aklama, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işleyen çeteye yapılan operasyonda çete liderleri dahil 43 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 27 kişi tutuklandı, 14 kişinin ise soruşturmasına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ayvalık ilçesinde silahlı örgüt kurmak suretiyle tefecilik yapan ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklayan (kara para aklama) çeteye operasyon düzenlendi. Çete, Aralık 2023 tarihinden itibaren Jandarma KOM ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Suçun tüm yönleriyle ortaya çıkartılması için suça ilişkin delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için 19-23 Temmuz tarihleri arasında 56 şüpheli için Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı desteği ve 510 jandarmanın katılımı ile 58 adreste eş zamanı operasyon yapıldı.

Jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 33 adet üzeri yazılı senet, 87 adet çek koçanı, 89 adet boş senet, 47 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet sözleşme, 11 adet tapu, 11 adet dekont, 796 gram altın, 2 adet tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 112 adet sentetik uyuşturucu hap, 66 gram esrar, 3 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Balıkesir'de elebaşılığını C.A. ve A.A.'nın yaptığı tefecilik, kara para aklama, silahla tehdit, gasp ve yağma suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik İHA destekli düzenlenen KUYU-12 operasyonlarında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

Gözaltına alınan 43 şüpheliden adliye sevk edilen 27 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. 14 kişinin ise soruşturmasına devam ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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