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Balıkesir'de 20 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma, sahte zeytinyağı üreten 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yaklaşık 20 ton sağlığa zararlı zeytinyağı ve 100 kilogram sahte bal ele geçirildi.

Balıkesir'de yaklaşık 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Jandarmadan sahte zeytinyağı üretenlere operasyon

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda yaklaşık 20 ton sahte zeytinyağı ve 100 kilogram sahte bal ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme yönelik yapılan çalışmalarda; Edremit ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin piyasadan temin ettikleri ucuz palm, soya bitkisel yağların içerisine zeytinyağı aroması ve endüstriyel boya katmak suretiyle kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sahte zeytinyağı üreterek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 2 adres ve 2 araçta Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 800 bin TL olan sahte ve sağlığa zararlı 19 bin 500 litre sahte zeytin yağı ve 100 kilogram sahte bal ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa

Zeytinyağı Operasyon Balıkesir Jandarma Edremit 3-sayfa Sağlık Zeytin Tarım Hukuk

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