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Balık tutmaya giden şahıs ölü bulundu

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Karaman'da balık tutmaya giden 55 yaşındaki adam, arabasının yanında ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Dereköy sınırlarındaki Fisandun barajında meydana geldi.

Balık tutmaya giden şahıs ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da balık tutmaya giden 55 yaşındaki adam, arabasının yanında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Dereköy sınırlarındaki Fisandun barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile tek başına balık tutmaya giden Rasim Bayrak baraj kenarına inerek balık tutmak için oltalarını hazırladı. Daha sonra aracına doğru yürüyen Bayrak, biranda rahatsızlanarak yere yığıldı. Çevrede bulunan diğer balıkçılar Bayrak'ı yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayrak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen Rasim Bayrak'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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