60 yaşındaki adamı "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek dövdü, denize attı
Samsun İlkadım'da 19 yaşındaki şüpheli, sahilde balık tutan 60 yaşındaki adamı "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darp edip denize attı. Daha sonra ise ehliyet, banka kartı ve montunu alıp kaçtı. Aynı gün ifade işlemleri için gittiği adliyedeki pano ve tabelalara da zarar veren şüpheli, yakalanarak tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil kısmında dolaşan 19 yaşındaki Umutcan Baysal, sahilde balık tutan 60 yaşındaki M.K.A.'yı "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darbetti.
DENİZE ATIP GASP ETTİ
Sonrasında Baysal, M.K.A.'yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak kaçtı.
ADLİYEDEKİ TABELAYA ZARAR VERDİ
Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi'ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü.
EŞYALARI ÜZERİNDEN ÇIKTI
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.'ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında, bir süre önce 'Devlet malına zarar verme' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.