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Bakırköy'de motosikletle kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi, 7 milyon lira değerinde altın çalıp kaçtı

Bakırköy'de motosikletle gelen yüzleri maskeli 4 kişi, önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile girdikleri kuyumcu dükkanında 7 milyon lira değerinde altın ve pırlanta çalıp kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelilerin peşine düştü.