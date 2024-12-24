Bakanlardan Balıkesir'deki patlamayla ilgili ortak açıklama

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlama sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Savunma Bakanı Yaşar Güler ortak basın açıklaması yaptı.

11 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı patlama sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayın nedeninin araştırılması için çalışmaların başlatıldığını söylerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da iş yerinin sürekli olarak denetlendiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya: "Vefat eden sayısı 12 değil 11"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamada vefat edenlerin sayısının 12 değil 11 olduğunu belirterek, "Bugün ülke olarak Balıkesir'de mühimmat kapsül fabrikasında bu sabah 08.27'deki patlamayla hepimizin yüreği yandı. Gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz. Kapsül üretim tesisi olarak 700 metrekarelik yerde sabah saat 08.00'de mesai başlamış ve 08.27'de henüz sebebini bilmediğimiz bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili hemen Valimiz, başsavcımız, sağlık ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları; öncelikle arama-kurtarma ve buradaki canlara ulaşmayla ilgili büyük bir gayret içerisindeydiler. Fakat patlamanın tesirinin çok güçlü olduğunu bizde gezdiğimizde gördük. O üretim bandında bulunan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybettiler. 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat ettiler, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, ailelerine, buradaki mesai arkadaşlarına, tüm Balıkesir'imize ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz" dedi.

"Sabahleyin bu olayı ilk valimizden duyunca hemen Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Halen de buraya gelmeden önce de Sayın Cumhurbaşkanımıza son bilgileri arz ettik. Büyük üzüntü duyduğunu ve tüm süreçle ilgili de devamlı bilgi arz ediyoruz" diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Söylemek istediğimiz şey şu; önce 12 olarak açıklanan vefat sayısını şimdi 11 olarak sizlerle paylaşıyoruz. Takdir edersiniz ki bu üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili orada gelinen nokta arkadaşlarımızın 12 olarak söyleme durumunda kaldılar. Ama nihayetinde Bursa'ya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiler. Az önce Bursa'daki yetkililerle görüşmelerimiz sonucunda net olarak onların ifade ettiği maalesef 11 vefat rakamı geldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 değil 11. 7 yaralımız var. 2'si gözlemsel olarak hastanelerde ama 5'i yatarak tedavi görüyor. Şunu ifade edeyim bu yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. İnşallah yakın süreç içerisinde tedavilerinden sonra onları da ailelerinin yanına taburcu etmek arzumuzdur.

Yangının sebebiyle ilgili bunu araştırıyoruz. İlk valimiz buradaki güvenlik birimlerimizi emniyetimiz, jandarmamız yaptıkları ilk tespitleri kamuoyuyla paylaştılar. Buradaki patlamayla ilgili sabotaj ihtimalı yok. Böyle bir değerlendirme tespit edilmedi. Ama yangının sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcımız da ifade etti 1 başsavcı vekili ve 4 savcı arkadaşıyla beraber gerçekten titiz bir çalışma yapıyor. Konusunda uzman, dalında uzman ve burada olması gereken kaç uzman gerekiyorsa onlardan bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bu bilirkişi heyeti 7 kişiden oluşuyor ve her biri kendi alanında çalışıyor. Bu arkadaşlarımız tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman Başsavcılığa bunu arz edecekler ve takdir edersiniz de başsavcılık patlama sebebiyle ilgili bilirkişi heyetinin kendisine vermiş olduğu o ön rapordan sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Burası çok büyük bir yer, 484 dönümlük bir alan. Bu tür yerlerde güvenlik riskini en aza veya hiç olmayacak hale getirmeyle ilgili parçalı üretim tesisi; birden çok sayıda mekanlarda üretim yapıldığını arkadaşlarımız ifade etti. Aynı tesisten bir tane daha olunca bilirkişi heyeti tüm mekanları yani bu üretim tesisindeki her yerde hassas incelemesini yaptığını da ifade etmek istiyorum.

Bu olayın adli aşamasıydı. Peki idari tahkikatlar yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. İçişleri Bakanlığı olarak buraya gelmeden önce imzaladığım bir müfettiş görevlendirmesinden bahsedeceğim. Mülkiye Başmüfettişi, jandarmadan oluşan müfettiş heyetiyle beraber bir heyet yola çıktı. Onlar da gelecek. Buranın İçişleri Bakanlığının tüm izin süreçleriyle ilgili onlar tahkikatlarını yapacaklar. Çıkan rapora göre de biz hem bunu kamuoyuyla paylaşacağız hem de yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Ben üzüntümüzden acımızdan cümlelerimizi peş peşe getiremiyoruz. Balıkesir başta olmak üzere tüm ülkemizin başı sağ olsun. Allah tekrarından korusun. Yakınlarına, çalışma arkadaşlarına tekrar başsağlığı diliyorum."

Işıkhan: "Çok sayıda müfettiş görevlendirildi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise patlama yaşanan fabrika önünde yaptığı açıklamada işyerinin sürekli denetlendiği bilgisini paylaştı. Bakan Işıkhan patlamayla ilgili ihmalin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere çok sayıda müfettiş görevlendirildiğini de kaydetti. Işıkhan şunları söyledi:

"Patlama sabah saatlerinde iş yerinin kapsül üretim yerinde gerçekleşmiş. Daha sonra ilk belirlemelere göre fabrikanın tavanında çökme meydana gelmiş ve kurtarma çalışmaları da hemen başlamıştır. Bakanlık olarak olaya dair hemen müdahale ettik ve burada bir inceleme başlattık. Rehberlik Teftiş Başkanlığımız tarafından 3 başmüfettişimiz, SGK tarafından ve bölge teftiş kurulumuz tarafından da 3'er müfettiş görevlendirilmiş durumdadır. 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı bir fabrika burası. Fabrika iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli, periyodik olarak denetlenmiş olup en son Ağustos ayında bütün denetimleri gerçekleşmiştir. Bu denetim sürecinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmamış, çok küçük bir iki eksiklik belirlenmiş ve fabrika yetkililerine bildirilmiştir. Bu eksiklikler kısa sürede tamamlanmıştır. Bilindiği gibi özellikle çok tehlikeli iş yerlerinde üretim yapan bu tür fabrikalarda iş sağlığı ve güvenliğini biz yüksek derecede hassasiyetle duruyoruz. Çünkü mühimmat ve patlamaların sıklıkla meydana gelebileceği çok riskli bir alandır. Bu yüzden bu alanda da teftişlerimizi, görevlendirmelerimizi gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda fabrikada görev yapan iş güvenliği uzmanımız ve işyeri hekimimiz söz konusudur. Bunlar da tam zamanlı olarak fabrikada görev yapmışlardır. Ancak bu elim kazanın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığı tabi ki başmüfettişimiz tarafından gerçekleştirilecek olan hukuki süreç sonrasında ortaya çıkacaktır. Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması noktasında bakanlığımızın üzerine düşen teftiş ve denetim konusu başta olmak üzere üzerimize düşeni yapacağız."

Güler: "Milletimizin başı sağ olsun"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de olayın meydana gelişinin belirlenmesi için ilgili tüm bakanlıkların çalışma başlattığını söyledi. Güler, "Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca 7 kardeşimiz de yaralı onlara da acil şifalar diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Sabah haberlerin duyulmasına müteakip Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktiflerle bakan arkadaşlarımla birlikte hemen Balıkesir'imize hareket ettik. Burada en ciddi şekilde bütün olayın incelenmesiyle ilgili faaliyetlerin yapıldığını söylemek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR