Bakan Yumaklı: 1 ay içerisinde 1459 yangına müdahale ettik

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"9 BÜYÜK YANGıN ÇIKTI"

Yumaklı, "İzmir, Aydın, Denizli, ve Manisa'da 9 büyük yangın çıktı. Rüzgar çok şiddetli olduğu için havadan müdahaleyi etkiliyor" dedi.

"11 UÇAK VE 27 HELİKOPTER ÇALIŞIYOR"

Yumaklı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün İzmir'de 120 kilometreye ulaşan bir rüzgar vardı. Menderes'teki yangın ormanın bitişiğinde. Gaziemir'deki yangın fabrika bahçesindeki bir ateşten çıktı. İzmir'de 11 uçak ve 27 helikopter çalışıyor. 1113 arkadaşımız mücadele ediyor.

"1 HAZİRAN'DAN BU YANA 1459 YANGINA MÜDAHALE ETTİK"

Müdahalelerimiz devam edecek. Her zaman olduğu gibi gecenin getirdiği sakinliği kullanacaklar. Doğanbey ve Kuyucak'ta rüzgarın şiddetli olması bekleniyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. Toplamda 3 vatandaşımız dumandan etkilendi. 1 Haziran'dan bu yana 1459 yangına müdahale ettik.

"VATANDAŞLARIN YEŞİL VATANI KORUMASI GEREKİR"

Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Hapis cezaları vardır. Bir şey olmaz demeyelim oluyor. Bir kez daha çağrıda bulunalım, açık alanda ateş yakmayalım. Sadece bir kişi değil bütün vatandaşların bu yeşil vatanı koruması gerekir. İklim değişikliği konusu artık basit bir başlık değil, etki alanlarını 3 katına çıkarıyor."