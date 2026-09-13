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21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu! Ölmeden önce söyledikleri ürpertti

21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu! Ölmeden önce söyledikleri ürpertti
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Honduras'ta kaybolan 21 yaşındaki dansçı ve bir çocuk annesi Sindy Loany Matute Morales'in yanmış cansız bedeni sahilde bulundu. Ölümünden önce takip edildiğini düşündüğünü ailesine anlatan genç kadının cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.

  • Honduras'ın Santa Rosa de Aguán bölgesindeki sahilde 21 yaşındaki Sindy Loany Matute Morales'in cansız bedeni 6 Eylül'de bulundu.
  • Polisin ilk incelemesinde Morales'in cansız bedeninde yanık izleri tespit edildi; öldürülmeden önce mi yoksa sonrasında mı yakıldığı henüz belirlenemedi.
  • Polis geniş çaplı soruşturma başlattı; olayla bağlantılı herhangi bir kişi gözaltına alınmadı ve cinayetin nedeni belirlenemedi.

Honduras'ta 21 yaşındaki genç bir annenin ölümü ülkeyi sarstı. Dansçılık yapan Sindy Loany Matute Morales, bir arkadaşının da bulunduğu eğlenceye gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra telefonlara cevap vermemeye başladı.

Genç kadından haber alamayan ailesi arama çalışmalarına başladı. Ancak Morales'ten gelen haber acı oldu. Bir çocuk annesi genç kadının cansız bedeni 6 Eylül'de Santa Rosa de Aguán bölgesindeki sahilde bulundu.

CANSIZ BEDENİNDE YANIK İZLERİ VARDI

Polisin ilk incelemesinde Morales'in cansız bedeninde yanık izleri tespit edildi. Genç kadının öldürülmeden önce mi yoksa ölümünün ardından mı yakıldığı ise henüz belirlenemedi.

Morales'in annesi Marlen Yesenia Matute Morales, kızını aramaya çıktığını ancak harekete geçtiğinde cansız bedeninin Tocoa'daki morga götürülmüş olduğunu öğrendiğini anlattı. Acılı anne, kızının öldürülmekle kalmadığını, bedeninin de yakıldığını söyledi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE TAKİP EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Olayın ardından ortaya çıkan bir başka ayrıntı ise soruşturmayı daha da dikkat çekici hale getirdi. Annesinin anlatımına göre Morales, ölümünden önce şüpheli kişiler tarafından takip edildiğini düşünüyordu.

Genç kadının, çalıştığı iş yerinin çevresinde tanımadığı kişilerin dolaşmasından korktuğu ve bu nedenle işinden ayrıldığı belirtildi.

Annesi, kızının zaman zaman hayatından endişe ettiğini gösteren sözler söylediğini de anlattı.

21. YAŞ GÜNÜNÜ YENİ KUTLAMIŞTI

Yerel etkinliklerde dans gösterilerine katılan Morales'in ölümünden yalnızca birkaç gün önce 21. yaş gününü kutladığı belirtildi.

Genç kadın geride 4 yaşında bir kız çocuğu bıraktı.

HENÜZ GÖZALTI YOK

Polis, genç annenin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Şu ana kadar olayla bağlantılı herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı ve cinayetin nedeninin belirlenemediği bildirildi.

Yetkililer, Morales'in ölümünün ardındaki kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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