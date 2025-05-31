Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli suçluların yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

"360 SUÇLUNUN ÜLKEMİZE İADESİNİ SAĞLADIK

Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 7 suçluyu daha ülkemize getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık"

MAKEDONYA, HOLLANDA, FRANSA...

Operasyona ilişkin detayları aktaran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları koordinesinde; İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde;

'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da,

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.K. isimli şahıs Almanya'da,

'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Hollanda'da,

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.A. isimli şahıs Fransa'da,

'Kasten Öldürme' suçundan Kırmızı Difüzyon mesajıyla Ülkemizce uluslararası seviyede aranan E.B. isimli şahıs Rusya'da,

'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından ulusal seviyede aranan M.T isimli şahıs ile

'Nitelikli Kasten Öldürme' suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Ali Yerlikaya açıklamasını, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar! Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.