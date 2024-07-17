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Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 94 kaçak göçmen ile anlaştıkları 5 organizatör yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 'Kalkan 26' operasyonları çerçevesinde, Büyükçekmece'de durdurulan şüpheli bir tırdan çıkan 94 kaçak göçmen ile onların anlaştığı 5 organizatörün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: " İstanbul'da 94 kaçak göçmen ile anlaştıkları 5 organizatör yakalandı"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 'Kalkan 26' operasyonları çerçevesinde, Büyükçekmece'de durdurulan şüpheli bir tırdan çıkan 94 kaçak göçmen ile onların anlaştığı 5 organizatörün yakalandığını bildirdi.

Operasyon ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 5 organizatörün tutuklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; TEM otoyolu Edirne istikameti üzerinde Büyükçekmece mevkiinde durdurulan bir araca yönelik 'Kalkan-26' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucu tır sürücüsü A.G., göçmen kaçakçılığı organizatörleri T.K., C.E., R.H. ve B.T. Göçmen Kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Büyükçekmece Operasyon İstanbul Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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