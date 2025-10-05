Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ülkeden 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ülkeden 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'dan Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya kasten yaralama, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan suçluların ülkeye iadesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplam 8 suçlunun ülkemize iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama gibi suçlardan aranan suçluların, Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'dan Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi

HIRVATİSTAN'DAN İRAN'A UZANAN OPERASYON

Resmi X hesabından operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler veren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş Daire Başkanlığımızca yapılan koordineli çalışmaları sonucu;

"Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret ve Hırsızlık," suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma ve Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması ve Silahla Tehdit" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. isimli şahıs İran'da,

"Kasten Yaralama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Hırvatistan'da,

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Almanya'da,

"Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. isimli şahıs Arnavutluk'ta,

"Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Ulusal Seviyede aranan S.B. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Ulusal Seviyede aranan H.E. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 332 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava

Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava! Çay, çorba ve daha fazlası
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.