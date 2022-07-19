Bakan Soylu, cinayete kurban giden kuzeninin cenazesine katılamadı - Haberler

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Bakan Soylu, cinayete kurban giden kuzeninin cenazesine katılamadı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trabzon'un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Bakan Soylu, İran'da olması nedeniyle cenazeye katılamadı.

Trabzon'un Of ilçesinde Fatih Ulusoy'un (53), tabancayla vurarak öldürdüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu Sefa Dönmez (59) için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile çok sayıda kişi katıldı.

BAKAN SOYLU CENAZEYE KATILAMADI

Sefa Dönmez, Of ilçesindeki Çarşıbaşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İran'da olması nedeniyle cenazeye katılamadığı belirtildi.

Bakan Soylu, cinayete kurban giden kuzeninin cenazesine katılamadı

TARTIŞMA BALIKÇI DAMI YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları 'balıkçı damı' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Bakan Soylu, cinayete kurban giden kuzeninin cenazesine katılamadı

5 EL ATEŞ ETTİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, şüphelisi Fatih U., güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgusu tamamlanan Fatih U., sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi. Fatih U. çıkarıldığı hâkimlikçe 'ateşli silahla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı - 3. Sayfa

Süleyman Soylu Fatih Ulusoy Trabzon 3. Sayfa Güncel Haberler

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