Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Her şey bir tokatla başlamış - Haberler

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Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Her şey bir tokatla başlamış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trabzon'un Of ilçesinde dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i tabancayla vurarak öldüren Fatih Ulusoy bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ulusoy'un ilk ifadesinde pişman olduğunu ve çıkan tartışmada kendisine tokat atılması üzerine sinirlerine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde Fatih Ulusoy (53) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez (60) arasında daha önce mahkemelik de oldukları balıkçı damı meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı! Mahkemedeki ilk ifadesi de ortaya çıktı

TOKAT ATMASI ÜZERİNE SİNİRLENEREK 5 EL ATEŞ ETMİŞ

Çıkan tartışmada Fatih Ulusoy, Dönmez'in kendisine tokat atması üzerine sinirlenerek silahını alıp gelip arkasından 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı! Mahkemedeki ilk ifadesi de ortaya çıktı

ADLİYEYE ÇELİK YELEKLE GETİRİLDİ

Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Cinayet zanlısı Fatih Ulusoy olay sonrası güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, sorgusunun tamamlanması üzerine çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi.

Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı! Mahkemedeki ilk ifadesi de ortaya çıktı

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMAYARAK CİNAYETİ İŞLEDİM"

Ulusoy'un ilk ifadesinde pişman olduğunu ve sinirlerine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Cinayet zanlısı Fatih Ulusoy, 'ateşli silahla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Fatih Ulusoy Hisarcık ulusoy 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Muhittin Cem:

Neyine güvenmiş de tokat atmış.Her kuşun eti yenmez.

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Hakan Arslanoglu:

Fatih Ulusoy yemiş olduğu tokata karşılık 5 mermiyle karşılık verip Dönmez' i öldürmesine gerek yoktu. o anda öfke kontrolü çok önemlidir. Tokat yediyse o da Dönmez' e tokat atıp tekme tokat kavga edebilirlerdi.

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