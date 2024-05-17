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Bakan Özhaseki, katıldığı yarışmayla tanınan depremzede Aylin Karakuş'u ziyaret etti

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Katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışmasıyla tanınan, 6 Şubat 2023'teki depremde Hatay'da annesini, abisini kaybeden ve felakette sol bacağını yitiren Aylin Karakuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi tarafından ziyaret edildi. Özhaseki, ziyarette "Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasıyla tanınandepremzede Aylin Karakuş'u, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Ankara'da kaldığı evde ziyaret etti. Karakuş, Özhaseki

"AYLİN ARTIK HEPİMİZİN BİR EVLADI OLDU"

Bakan Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Ankara'daki öğrenci evinde ziyaret ettiği Karakuş'la ilgili yaptığı açıklamada, "Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik; hasbihalde bulunduk." dedi. Bakan Özhaseki, "Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabbim onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, katıldığı yarışmayla tanınan depremzede Aylin Karakuş'u ziyaret etti

NEŞE ÖZHASEKİ, AİLESİNİN 1999 GÖLCÜK DEPREMİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki de 1999 depreminde ailesinin Gölcük'te olduğunu belirterek "Sizi çok iyi anlıyorum. Benim ailem de 1999 depremini yaşadı. Kız kardeşim enkazda saatlerce kaldı, kurtarılamadılar. 3 yaşındaki yeğenim beşiğinde kafa travması geçirmişti. Senin gibi o da hayata tutundu, doktor oldu. Evlendi, bir kızı var." dedi.

Bakan Özhaseki, katıldığı yarışmayla tanınan depremzede Aylin Karakuş'u ziyaret etti

ÖZHASEKİ ÇİFTİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bakan Özhaseki ve eşi Neşe Hanım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, depremin ardından Hatay'a hiç gitmediğini ve Hatay'ın aklında öyle kalmasını istemediğini dile getirdi. Aylin Karakuş, Hatay'ın emin ellerde olduğunu belirterek, "Önceki çalışmalarınızı bildiğim için sizin Bakan olduğunuzu duyunca o zaman Hatay'ın düzeleceğini söyledim." dedi.

Aylin Karakuş'un anlattıkları karşısında duygulanan Bakan Özhaseki ve eşi gözyaşlarını tutamadılar. Duygu selinin yaşandığı ziyarette sesi titreyerek konuşan Bakan Özhaseki, Aylin Karakuş'a her zaman yanında olduklarını belirterek, "Hatay'a bir gün birlikte gidelim, orada yapılan çalışmaları siz de görün." dedi.

Bakan Özhaseki, katıldığı yarışmayla tanınan depremzede Aylin Karakuş'u ziyaret etti

"AĞLAMAK İSTEMİYORUM, GÜLMEK İSTİYORUM" SÖZLERİYLE DUYGULANDIRMIŞTI

Katıldığı yarışmada 100 bin TL'lik soruya kadar gelen depremzede Aylin Karakuş'un 6 Şubat depremlerindeki acı hikâyesi izleyen herkesi duygulandırmıştı. Ankara'da öğrenimine devam eden Karakuş, depreme Hatay'da ailesinin yanında yakalandı. Enkazdan 15 saat sonra çıkarılan Karakuş; annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybetti. Yarışmada "Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum." diyen Karakuş tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Selahattin Demirel - 3.Sayfa

Mehmet Özhaseki Deprem Hatay Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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