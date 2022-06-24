Son dakika haber! Bakan Kirişci: 'Marmaris yangınında 4 bin 500 hektar yandı'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris yangınında yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyledi. Bakan Kirişci, 72 saat dolmadan çalışmaları tamamladıklarını ve olumlu seyirle beraber sabah saatlerinden itibaren gelinen son noktayı paylaşacaklarını ifade etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının ilerleme noktalarını tuttuklarını ve soğutma çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınırken, bölge oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı. 63 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, toplamda 4 bin 587 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada bin 169 aracın da yer aldığı açıklandı.

"İNCELEMELERDE BİZİ KAYGILANDIRACAK BİR OLUMSUZ DURUM OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, akşam saatlerinden itibaren iki kez havadan yangın alanını incelediklerini belirterek, "Her iki incelememizde de bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olmadığını gördük. İnşallah bu geceyi de bu şekilde geçirdiğimizde yarın sabah gelinen son noktayı paylaşmış olacağız. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum" dedi.

4 BİN 500 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Bakan Kirişci, yanan alanla ilgili bilgi vererek şöyle konuştu: "Net olarak 'burası tamamen yanmış' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu."

KARACABEY: "YANGININ İLERLEME İSTİKAMETLERİNİN TAMAMI TUTULMUŞ DURUMDA"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, meteorolojik olayların beklediklerinden daha iyi geliştiğini söyleyerek, "Dün itibarıyla yangının durduğu noktadan 1 metre dahi ilerlemeden bugünü kapattık. Yangının ilerleme istikametlerinin tamamı tutulmuş durumda. Yangın bugün hiç genişlemedi. Çalışmalarımızın hepsini o sınırlar içerisinde gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla ekiplerimiz sahada soğutma çalışmaları yapıyorlar. İnşallah bu gece bir aksilik olmazsa sabaha çok daha iyi bir sonuç ifade edebileceğiz." diye konuştu.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa