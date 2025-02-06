Bağcılar'da Hemşireyi Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

Bağcılar'da hemşire kız arkadaşı Sibel Kavılı'yı geçtiğimiz mart ayında silah ile ateş ederek öldüren Cumali Varan'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada kız arkadaşının astral seyahat eğitimleri aldığını ve üzerinde uyguladığını anlatan Varan savunmasında "Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu" dedi.

Bağcılar'da 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46) aynı hastanede birlikte çalıştığı kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı'yı (44) silahla ateş ederek öldürmüştü. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Varan'ın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cumali Varan ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Varan, "Karşı tarafı çok sevdiğim için incitici bir şey yapmak istemedim. Her zaman maddi manevi destek oldum. Son zamanlarda astral seyahat eğitimleri almaya başlamıştı. Bu eğitimleri benim üzerimde uygulamak istiyordu. Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu. Olay günü 8. yılımızı kutlamak ve sürpriz yapmak için kapısında bekledim. 'Yine mi sen' dedi ve içeri davet etti beni. Bana yeni eğitimler aldığını ve üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Ben yapmasını istemeyince hakaret edip vurmaya başladı. Ben sonra gitmek istedim. Bana 'beni yalnız bırakıyorsun' dedi. Sakinleştirmeye çalıştım. Gittim yatak odasındaki silahı aldım. Silahı almamın sebebi kafama sıkmaktı. Silahı kafama dayadım çekerken silah patladı. Sibel vuruldu. Yıkıldım oraya saatlerce kaldım" dedi.

Maktulün annesi ve kızı ise olay nedeniyle şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Sibel Kavılı olarak yer alırken sanık ise Cumali Varan olarak yer buldu. İddianamede 29 Mart 2024'te Bağcılar'da, Varan'ın sevgilisi olan Kavılı'yı silahla ateş ederek öldürdüğü belirtildi. Cumali Varan'ın 30 Mart günü Gebze'den Bolu'ya gitmek üzere kaçtığının tespit edildiği ve otobüs mola verdiği sırada yakalandığı da iddianamede belirtildi. Öte yandan emniyette ifadesi alınan sanık Varan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyerek "Sibel 7 yıldır sevgilimdi. Görev yaptığım hastanede hemşireydi. Son 1 ay içerisinde astral seyahat eğitimi almaya başladı. Bu eğitimden sonra bakış açısı değişti. Beni küçümsemeye ve eve farklı ilaçlar getirmeye başladı. Ben bir gün hatırlamadığım kişilerden silah aldım. Silahı evde yatak odasında çekmeceye koydum. Sibel de silahı gördü 'neden aldın?' diye sordu. Ben de 'evde bulunsun' diye aldığımı söyledim. Sibel bana bu işin yürümediğini ve evden gitmemi istediğini söyledi. Ben de kardeşime yerleştim. Arada görüşmeye devam ettik. Daha sonra bir gün Sibel bana 'eğer bir daha eve gelirsen savcılığa şikayette bulunurum, iş yerinde gelip görüşürsen seni yönetime söyleyip işten attırırım' dedi. Bunu söylemesine rağmen ben gidip gelmeye devam ettim. Çünkü sevdiğim kadının peşindeydim, onu geri kazanmaya çalıştım. Olay günü Sibel'in çalıştığı kata çıktım. Yoğundu, onu seyrettim. Sonra oradan ayrılarak eve gittim. Amacım ona sürpriz yapmaktı. Dairenin kapısında beklerken geldi. Bana 'niye geldin?' diye sordu. Ben de ona 'bugün ayın 29'u seninle 8. senemiz. 8 sene önce ayın 29'unda seninle ilk kez bu eve gelmiştik, barışalım' dedim. Birlikte eve girdik. Evde konuşurken yine agresifleşmeye başladı. Boynumu çizdi darp etti. Yatak odasında bulunan çekmeceden silahını aldım. Silahı çekerek kendi kafama dayadım, silahın namlusunu tuttu. Tam silahı yere doğrulturken patladı. Sibel yere düşerken tekrar patladı. Kendime gelmek için mutfaktaki balkona giderek sigara içtim. Defalarca intihar teşebbüsünde bulundum ancak kendime kıyıp intihar edemedim. Sonra Gebze tarafına gittim. Ne yapacağımı bilemedim otobüse bindim. Otobüs durduğunda polisler beni yakalayarak İstanbul'a getirdi" ifadelerini kullandı. Cumali Varan'ın 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Varan'ın ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL