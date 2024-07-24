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Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu

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Bağcılar'da yaşanan olayda bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. Yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

YAKA PAÇA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. Camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi. Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

ZANLI ESNAF TARAFINDAN DEPOYA KAPATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bağcılar Cami 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Yusuf Aricioglu:

Bunuda da uyutun......

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0
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Ismail Celik:

kesinlikle

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