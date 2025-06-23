BAE ve Komşu Ülkeler, İran'ın Saldırısı Sonrası Hava Sahasını Kapatıyor
Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Irak, İran'ın Katar'a yönelik saldırısının ardından güvenlik önlemleri çerçevesinde hava sahasını kapatma kararı aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Irak, İran'ın Katar'a yönelik saldırısının ardından hava sahasını kapattı.
Orta Doğu'da gerilim her geçen gün artıyor. İran'ın Katar'ın başkenti Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği füze saldırısının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Irak, güvenlik amacıyla hava sahasını kapattı. - BAĞDAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa