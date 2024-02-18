Badem Çiçeği Festivali'nde özçekim yapmak isteyen iki kadın denize düştü

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen bir gruptan iki kadın, hatıra fotoğrafı çekilmek için kıyıya fazla yaklaşınca denize düştü. Polis ekipleri tarafından kurtarılan kadınlar ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın'dan Datça'da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen bir grup kadın, festival alanında bulunan kordona gelerek, hatıra fotoğrafı çekmek istedi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Özçekim yapmak için kıyıya yaklaşan kadınlarından ikisi dengesini kaybederek denize düştü. 2 kadının denize düştüğünü gören bölgede görevli polis ekipleri, kadınları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.İlk tedavileri yapılan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize düşen kadınların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.