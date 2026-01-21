Uyuşturucu Mezarlıkta Saklanıyor

Antalya'da polisin torbacı ve madde bağımlılarına yönelik art arda yaptığı operasyonlar sonrası sokakta barınamayan satıcı ve kullanıcılar mahalle mezarlığını mesken tuttu. Uyuşturucu satıcılarının geçtiğimiz aylarda vefat eden babasının mezarına yasaklı madde sakladığını söyleyen Hülya Çakıroğlu ise "Buradaki çiçekleri sökmüşler uyuşturucu koymuşlar. Biz her Cuma ziyarete geliyoruz. Kaç gün durdu bilmiyorum" derken ziyaretçi gibi gelip mezarları kazarak uyuşturucu saklayan ve kullananların önüne geçmek isteyen mahalle muhtarı vatandaşların da desteğiyle mezarlığa hareketli, gece görüş özellikli, yüz tanıma sistemli ve alarmlı kamera sistemi kurdu.

Antalya'nın ismi uyuşturucu ile anılan halk arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde emniyetin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik peş peşe yaptığı operasyonlarla uyuşturucu bölgede bitme noktasına geldi. Mahalle içerisinde rahat hareket etmekte zorlanan kullanıcı ve satıcılar operasyonlar sonrası mahalle mezarlığını mesken tuttu. Mezarlıkta cenazesi dahi bulunmayan satıcılar vatandaşlara ait mezarları kazarak buralara uyuşturucu ve yasaklı madde saklamaya, bağımlılara satış yapmaya başladı. Durumun farkına varan mahalle muhtarı Kemal Genbeş ve mahalle sakinleri kendi aralarında para toplayarak mezarlığa hareketli, gece görüş özellikli, yüz tanıma sistemli ve alarmlı kamera sistemi kurdu.

"Torbacılar ziyaretçi gibi mezarlığa geliyordu"

Zeytinköy Mezarlığına kurulan kamera sistemi Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi ile entegre edilerek kontrol altına alınmasının ardından mezarlıkta uyuşturucu kullanımı ve satıyı büyük oranda azaldı. Emniyet haricinde cep telefonundan mezarlığı günün her saati kameralardan takip eden Zeytinköy Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, "Burada bir çevre düzenlemesi yaptık geçtiğimiz yıllarda, etrafını çevirip kontrol altına aldık. Kendi aramızda topladığımız paralarla kamera sistemi taktırdık. Ziyaretçi gibi gelip torbacı dediğimiz kişiler ve içiciler maalesef burayı kullanıyorlardı. Son yıllarda Antalya Emniyetimiz burada güzel işler yapmaya başladı. Daha önceden de vardı, ama bu kadar kontrollü değildi. Mezarlık mezbelelik bir alandı, şimdi toparlandı" dedi.

"Uyuşturucu Zeytinköy'de bitme noktasına geldi"

Emniyetin peşe yaptığı operasyonlarla Zeytinköy'de uyuşturucunun bitme noktasına getirildiğinin altını çizen Genbeş, "Burada 24 saat kameralarımız çekim yapıp kayıt alıyor. Benim yanı sıra emniyetimizde takip ediyor. Yasaklı madde ve uyuşturucu kullananlar ile torbacıları kameradan gördüğümüz için bildiriyoruz. Hemen ekipler gelip yakalıyor. Mezarlık bu bölgenin uyuşturucu stok ve depolama alanıydı. Artık biz onlardan burayı kurtardık. Artık tek tük gelmeye başladılar. Aile gibi mezar ziyareti için gelmiş gibi mezarlara küçük çaplı uyuşturucu saklıyorlar. Kısa zamanda onunda önüne geçeceğiz. Zeytinköy mezarlığı kontrol altında, emniyet zaten bölgeyi tamamen abluka altına aldı. Uyuşturucuyu Zeytinköy'de bitme noktasına getirdi. Şimdi kentsel ve kamusal alanlar üzerinde bir çalışma başlatıldı. Valiliğimizin yaptığı çalışma ile inşallah Zeytinköy bölgesi rahat bir nefes alacak" ifadelerini kullandı.

"Öleceğimi bilsem geri adım atmayacağım"

Mezarlığa gelen ziyaretçilerin burada hiç mezarı olmayıp, ziyaret ediyormuş gibi uyuşturucu satan torbacılardan ve madde bağımlılarının önüne geçmeye çalıştıklarını zaman zamanda ölüm tehditleri aldığını söyleyen Genbeş, "Biz mahallede ve mezarlıkta mücadelemizi veriyoruz. Sağ olsun devletimiz gerekeni yapıyor, bende bir muhtar olarak elimden geleni yapıyorum. Halk bize çalışmamız için oy verdi. Benim derdim Zeytinköy bölgesinde uyuşturucu ile mücadelemde bu işi yaptırmamak. Tehditler alıyorum, tanıdıklarım duyduklarını söylüyor. Ama umurumda değil, ben öleceğimi de bilsem bir adım geri atmayacağım. Bu uğurda uyuşturucuyu bu mahalleden çıkarmak için gerekirse kendimi feda edeceğim ama vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Sosyal medya fenomenlerine tepki gösterdi

Bazı sosyal medya fenomenlerinin ve video içerik üreticilerinin Zeytinköy'e gelerek 'Antalya'nın en tehlikesi mahallesi' ve 'Uyuşturucunun merkezi' gibi başlıklarla çektikleri videoları paylaşmasına da tepki gösteren Genbeş, "Sosyal medyada da art niyetli arkadaşlar var. Gelsinler görsünler, burada Antalya Emniyetinin çalışmaları ile işin ne kadar iyiye gittiğini. Yolda sokakta mahalle dışından birisini durdurup videosunu çekip burayı farklı şekilde lanse ediyorlar. Onlar hakkında da suç duyusunda bulunacağım. Mahallenin içerisini, mezarlığı çeksinler. Emniyetin ve devletin burada ne kadar güzel işler yaptığını görebilirler. Yıllardır buraya operasyonlar yapılıyor, ama son yapılan operasyon bitirici operasyondu" dedi.

Babasının mezarına uyuşturucu saklamışlar

Uyuşturucu satıcılarının geçtiğimiz aylarda vefat eden babasının mezarına yasaklı madde sakladığını söyleyen Hülya Çakıroğlu ise "Buradaki çiçekleri sökmüşler uyuşturucu koymuşlar. Biz her Cuma ziyarete geliyoruz. Kaç gün durdu bilmiyorum. Görünce çıldırdım zaten, bırakın ölülerimiz cenazelerimiz rahat uyusun. Zeytinköyde uyuşturucunun son bulmasını istiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız dışarıya çıkmaya korkuyor. Bela, pislik hepsi burada. Ölülerimizi dahi rahat ettirmiyorlar. Mezara uyuşturucu koymak nedir, Allah korkunuz yok mu?" diyerek tepkisini dile getirdi. - ANTALYA