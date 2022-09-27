Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçük Nazlı'nın cansız bedenini gören babaanne yapılan işkenceyi bağırarak anlattı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın babaannesi Sevim Erbay, torununa yapılan işkenceyi bağırarak anlattı. Acılı kadın, "Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar" dedi.

Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cansız bedeni derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, olayla ilgili kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Torununun cansız bedenini gören babaanne Sevim Erbay, çocuğa yapılan işkenceye ait izleri görünce sinir krizi geçirdi.

Müge Anlı'nın programına kayıp çocuklarının bulunması için başvuran Melissa İlhan'ın ifadeleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçirdi. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mehmet Aksu'ya ait giyim mağazasının mutfağının derin dondurucusunda ölü olarak bulundu.

Küçük Nazlı'nın cansız bedenini teşhis eden babaanne yapılan işkenceyi bağırarak anlattı

3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ı öldürerek cesedini derin dondurucuda saklayan 2 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti.

Babaanne, vahşetin detaylarını anlattı

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina'ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı. Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaanne, "Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa'yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı" diye konuştu.

Babaanne, vahşetin detaylarını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Adli Tıp 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Nazlı Muhip:

Hep anne hep anne. Babası nerdeymis acaba el kızına sallaması kolay tabi

Cevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır
hikka:

BU KARIDA ROL KESİYOR BENCE

Cevap Yaz 9 11 Yayından Kaldır
İlker Akyol:

he he, 1 yıldı torunlarını merak etmemiş aramamış görmemiş, şimdi feryat ediyor...

Cevap Yaz 13 22 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title