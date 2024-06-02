Ayvalık'ta 75 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Ayvalık polisi gerçekleştirdiği operasyonda, tırın içerisinde Avrupa ülkelerine geçiş yapmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu 75 düzensiz göçmeni yakaladı. Yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, şerh koyulan tır ise yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR