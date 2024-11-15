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Ayvalık Açıklarında 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollar ile gitmek isteyen lastik bot içinde 2 grup halinde 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgeye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durdurul ve içerisindeki 22'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 60 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Ayvalık'a getirilerek İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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