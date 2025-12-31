Haberler

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 3'ün gün: Esra Tokyaz beyanda bulunacak

Güncelleme:
Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasının 3. gününde duruşma devam ediyor. Davada toplam 9 sanık hakim karşısına çıkıyor.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanığın ilk kez hakim karşısına çıktığı davanın görülmesine, 3'üncü gününde devam ediliyor. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, müşteki ikiz kardeş Esra, anne ve baba Halime ile Mustafa Tokyaz hazır bulundu. Dün görülen duruşmada, sanık Cemil Koç savunmasına devam ederken, Tokyaz'ın abisi katılan Abdulkadir Tokyaz, anne Halime Tokyaz beyanda bulunmuştu.
Esra Tokyaz konuşacak
Öte yandan bugün görülen duruşmada ise müşteki Esra Tokyaz'ın beyanda bulunacağı öğrenildi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla devam ediyor. - İSTANBUL

